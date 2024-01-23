Від 1,8 млн грн до 2,2 млн грн на рік, – яку зарплату декларував екс-працівник НАЗК Роман Норець

При цьому Роман Норець не вказав жодних грошових заощаджень.

Серед кандидатів на голову НАЗК чимало діючих та екс-співробітників Агентства. Один з них, Роман Норець, теж готовий очолити НАЗК.

Роман Норець також був кандидатом на останньому конкурсі до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), увійшов до списку з 300 кандидатів, але далі не пройшов.

У 2022 році закінчив Національну академію СБУ та здобув кваліфікацію юриста зі знанням англійської мови.

З 2002 року по 2020 рік працював на оперативних та керівних посадах в СБУ. Потім з січня 2020 року по серпень 2023 року – у НАЗК керівником відділу та керівником управління.

З серпня 2023 року повернувся на роботу до СБУ.

Декларація

У декларації за 2023 рік, поданій 19 січня 2024 року, не вказав жодних грошових активів – ані готівки, ані на рахунку в банках (і аналогічно не вказував грошових активів у 2022 році).

Зазначив службову квартиру у селі Лиманка Одеської області 56,3 кв м, права користування якою набув ще у березні 2009 року. Аналогічно вказував цю службову квартиру в інших деклараціях.

У березні 2019 року оформив власність на 1000 кв м земельної ділянки у селі Тухолька Стрийського району Львівської області.

Також має право оренди від комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» на квартиру у Києві 60,5 кв м. Право оренди на неї набув у вересні 2020 року. Тобто, під час роботи у НАЗК.

Син та дочка мають право проживання у Швеції.

Слід зауважити, що до декларації Роман Норець за 2023 рік вніс лише дані про сина. Судячи з Реєстру судових рішень, з дружиною розлучився, і вона разом із дітьми переїхала до Швеції.

Також задекларував право власності на авто SUZUKI Ignis 2022 р. в., яке купив у лютому 2023 року за 723 тис. грн.

Скільки платять у НАЗК

В оголошеннях про вакансії у НАЗК, як правило, зазначається зарплата 20-30 тисяч грн. Втім, судячи з декларацій теперішніх та колишніх працівників НАЗК, деякі працівники НАЗК отримають зарплати на рівні суддів першої інстанції.

Роман Норець у НАЗК за 8 місяців роботи в 2023 році отримав 2 011 710 грн, тобто, у середньому близько 251 463 грн на місяць.

За 28 січня 2023 року декларував зарплату у НАЗК як суттєві зміни у майновому стані – отримав 226 867 грн.

Від Управління СБУ в Одеській області також отримав 465 630 грн грошового забезпечення військовослужбовця.

Також у лютому 2023 року взяв кредит 484 410 грн.

Втім, як вже було сказано, за 2023 рік вказав, що жодних заощаджень не має.

За 2022 рік задекларував загалом 2 215 346 зарплати, отриманої у НАЗК. Тобто, приблизно 184 612 грн на місяць.

Також в 2022 році вказав, що сплатив аліменти 919 854 на користь дружини Світлани Норець (а за 2023 рік вже, судячи з декларації, не сплачував).

28 грудня 2022 року отримав 221 тис. грн у НАЗК (задекларував як суттєві зміни у майновому стані).

6 серпня 2022 року отримав у НАЗК 255 тис. грн.

За 2021 рік отримав загалом 1 821 891 грн зарплати у НАЗК, тобто приблизно 152 тисяч грн на місяць.

У серпні 2021 року отримав 300,5 тисяч грн зарплати від НАЗК (задекларував як суттєві зміни у майновому стані).

У 2020 році отримав 1 825 114 грн зарплати у НАЗК, тобто приблизно 152 тис. грн на місяць.

У вересні 2023 року звернувся із позовом до колишньої дружини Світлани Норець про припинення права одного з подружжя на утримання (справа №509/5366/23). Вказав про те, що він перебував у шлюбі з відповідачкою, від шлюбу має дітей. Рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області від 13.04.2023 р. шлюб між сторонами розірвано. Також вказував, що відповідач разом із дітьми на початку повномасштабної агресії рф виїхала за межі України до Королівства Швеції, де проживає і сьогодні, оформила там право на тимчасовий притулок, отримує грошові виплати на кожну особу. Від відповідачки на адресу суду надійшла заява про визнання позову в частині припинення стягнення аліментів з позивача на утримання відповідача. Суд позов задовольнив і припинив стягнення аліментів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, Олександр Стародубцев, який протягом двох років був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК. Також на голову претендують екс-співробітник НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький і екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський. Документи в якості кандидата подав і колишній народний депутат, а нині – співробітник НАЗК Андрій Тетерук. Серед кандидатів на посаду голови НАЗК нинішній заступник керівника апарату НАЗК Агія Загребельська, яка, як вказано на сайті Агентства, є очільницею напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК.

Автор: Наталя Мамченко

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