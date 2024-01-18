Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

В Україні триває конкурс на голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Раніше ми писали, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників.

Свої документи подав і Олександр Стародубцев.

Олександр Стародубцев прийшов до Національного агентства з питань запобігання корупції у травні 2020 року.

Протягом двох років, до травня 2022, він був заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова. Наразі ж є заступником керівника апарату НАЗК.

До НАЗК протягом півроку очолював Національне агентство з питань державної служби (НАДС), листопада 2019 року по травень 2020 року. А перед цим працював у Мінекономрозвитку (2015-2017), зокрема, займався регулюванням публічних закупівель Міністерства.

«Втілював реформу електронних торгів» (Prozorro)», - зазначив Стародубцев в одному з інтерв’ю.

Цікаво, що судячи з декларацій, з 2016 року дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева почала працювати у Державному підприємстві «Прозорро», яким опікується Міністерство економіки, де власне у той же період працював її чоловік на посаді директора департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

При цьому наразі Олена Стародубцева, як свідчить сайт Київської школи економіки, є директоркою напрямку навчання Центру вдосконалення закупівель Київської школи економіки.

Починав кар’єру Олександр Стародубцев у 2000-х роках у ТОВ «Столиця-цінні папери» і ТОВ «Столиця-планета інвестицій». Також працював у ТОВ «АФЦ-Брок», ТОВ «Меридіан А», «Укрпромреєстр», ТОВ «Спеціальні цінні папери», ПАТ «Діамантбанк».

У трудовій діяльності, яку вказує Стародубцев в біографії, має місце розрив. Так, з посади директора департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку він звільнився у серпні 2017 року. А на наступній посаді у НАДС почав працювати лише у листопаді 2019 року.

Як вказує кандидат, у період з вересня 2017 по червень 2018 року він навчався в університеті Стенфорда у Каліфорнії, як запрошений стипендіат. Отримав від Стенфорду у 2017 році стипендії на суму 1 134 861 грн.

«Виграв конкурс більше 100 людей на місце. Навчання під безпосереднім менторством Френсіса Фукуями», - вказав Стародубцев.

Також вказав, що є засновником, але не є членом громадянської платформи «Нова Країна» та ГО «Відкритий Університет Майдану».

А з червня 2018 року по листопад 2019 року, судячи з декларації, Стародубцев займався підприємницькою діяльністю як ФОП, від якої отримав у 2018 році 1 767 411 грн доходу.

Декларація

Олександр Стародубцев за 2022 рік заробив у НАЗК 2 151 653, тобто, у середньому 179,3 тисячі на місяць.

За 2021 рік – 1 894 812 грн, тобто, близько 157 тисяч грн на місяць.

За 2023 рік Олександр Стародубцев подав 5 повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

13 травня 2023 року отримав у НАЗК зарплати на суму 229 172 грн. У жовтні 2022 року отримав 127 691 грн. В серпні 2022 року отримав 236 740 грн. У червні 2022 року отримав 128 468 грн. У березні 2022 року отримав 142 128 грн.

У Мінекономрозвитку заробляв значно менше. Наприклад, за 2016 рік у Міністерстві отримав 268 663, тобто, трохи більше 22 тис. грн на місяць. За весь 2017 – 293 тис. грн.

Дружина кандидата Олена Стародубцева на момент подання декларації за 2022 рік працювала у Державному підприємстві «Прозорро», де отримала за той рік 834,6 тисяч грн. За 2021 рік отримала там 972,8 тис. грн зарплати, тобто, близько 81 тис. грн на місяць.

Син отримав 378 613 грн зарплати за сумісництвом у компанії PONTUS HEATTREATMENT BV, яка знаходиться у Нідерландах.

Син має у Нідерландах рахунок на 30 051 євро. Дружина – 48 699 євро у банку в у Нідерландах. Родина зберігає готівкою 11 700 доларів США, 3000 євро. Також Олександр Стародубцев має кошти на банківських рахунках у різних банках, зокрема 3947 доларів, 2943 доларів, 3530 доларів, 7011 доларів.

У 2010 році придбав акції ПАТ «Єнакієвський металургійний завод», ПАТ «ХК Луганськтепловоз», «Стахановського вагонобудівного заводу» тощо. Згодом відчужив.

Має у власності квартиру 144,20 кв м у Києві. Набув її у 2006 році за 347 тисяч грн. Дружина має житловий будинок у Київській області у селі Стовп’яги 74,5 кв м, набутий у 2005 році за 42 тисячі грн. Також дружина придбала у власність у 2012 році дві земельні ділянки у Стов’ягах площею 2500 кв м та 188 кв м. До будинку родина добудовує наразі другий поверх.

Цікаво, що у 2021 році, подаючи у березні декларацію за 2020 рік, Стародубцев вказав, що будинок у Стовп’ягах має площі 160 квадратів, але у листопаді подав виправлену декларацію, розділивши будинок на добудовану та недобудовану частину у вигляді другого поверху.

Олександр Стародубцев має авто VOLVO XC90 2013 р. в., набуте у 2021 році за 470 тисяч грн, а у дружини Suzuki Grand Vitara 2006 р. в.

Візія

Вказав, що трансформація публічної служби була предметом його дослідження в Стенфорді, де Ф. Фукуяма був його ментором. «Я працював над цим, імплементуючи HRMIS та як Голова НАДС (нагадаємо, що головою НАДС Стародубцев був трохи більш, ніж півроку – прим. ред.). Але тільки в НАЗК я найближче підійшов до вирішення цієї задачі», - зазначив він у мотиваційному листі.

Також вказав, що треба зробити «реальне ускладнення життя для недоброчесних» чиновників.

В 2014 році у сомережах висловлювався стосовно статті про набуття авто першим заступником Кабміну Олегом Паракудою. «Дополнено. Друзья подтверждают. Ну что. Продолжаем голосовать за действующую систему власти: Тимошенко, Порошенко и т.п. Подождите они еще за массовые беспорядки на Майдане скоро привлекать начнут. Я думаю: фактаж точно остался:))», - зазначив Стародубцев.

Автор: Наталя Мамченко

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