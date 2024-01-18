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  1. В Україні

У Київському метрополітені заявили, що обґрунтована вартість проїзду становить 30 гривень

16:05, 18 січня 2024
Однак до завершення війни ціну на квитки не будуть підвищувати.
У Київському метрополітені заявили, що обґрунтована вартість проїзду становить 30 гривень
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Голова КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський заявив, що обґрунтована вартість проїзду в метро становить 30 гривень. Про це він розповів у інтерв'ю виданню LB.ua.

Однак, за словами Брагінського, до завершення війни ціну на квитки не будуть підвищувати.

«Питання тарифу - це не компетенція Київського метрополітену. Ми не підвищуємо тарифу, але щороку подаємо дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу», - заявив голова метрополітену.

Він зазначив, що востаннє тариф зростав у 2018 році, тоді витрати на електроенергію були 466 млн.

«Хоч ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним тарифом, тобто за мінімальними цінами, без посередників. У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні - більш як 30 грн», - пояснив Брагінський.

Проте він наголосив, що під час війни ніхто не буде збільшувати тариф. Наскільки бюджет міста дозволить собі фінансувати транспортні підприємства, настільки зможуть.

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