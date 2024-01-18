У Київському метрополітені заявили, що обґрунтована вартість проїзду становить 30 гривень

Однак до завершення війни ціну на квитки не будуть підвищувати.

Голова КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський заявив, що обґрунтована вартість проїзду в метро становить 30 гривень. Про це він розповів у інтерв'ю виданню LB.ua.

Однак, за словами Брагінського, до завершення війни ціну на квитки не будуть підвищувати.

«Питання тарифу - це не компетенція Київського метрополітену. Ми не підвищуємо тарифу, але щороку подаємо дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу», - заявив голова метрополітену.

Він зазначив, що востаннє тариф зростав у 2018 році, тоді витрати на електроенергію були 466 млн.

«Хоч ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним тарифом, тобто за мінімальними цінами, без посередників. У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні - більш як 30 грн», - пояснив Брагінський.

Проте він наголосив, що під час війни ніхто не буде збільшувати тариф. Наскільки бюджет міста дозволить собі фінансувати транспортні підприємства, настільки зможуть.

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