В Киевском метрополитене заявили, что обоснованная стоимость проезда составляет 30 гривен

Однако до окончания войны цену на билеты не будут повышать.

Глава КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский заявил, что обоснованная стоимость проезда в метро составляет 30 гривен. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

Однако, по словам Брагинского, до завершения войны цены на билеты не будут повышаться.

«Вопрос тарифа – это не компетенция Киевского метрополитена. Мы не повышаем тариф, но ежегодно представляем данные в Департамент экономики по себестоимости перевозки пассажиров и экономически обоснованному тарифу», - заявил глава метрополитена.

Он отметил, что последний раз тариф рос в 2018 году, тогда расходы на электроэнергию были 466 млн.

«Хотя мы первое коммунальное предприятие, работающее напрямую с энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны оплатить 1,6 млрд. Поэтому обоснованный тариф сегодня – более 30 грн», - пояснил Брагинский.

Однако он подчеркнул, что во время войны никто не будет увеличивать тариф. Насколько бюджет города позволит себе финансировать транспортные предприятия, так смогут.

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