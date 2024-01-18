В Минобороны объяснили, почему Рустем Умеров не поехал во Францию

О том, что визит Рустема Умерова может быть перенесен, заранее было сообщено.

Источник фото: Минобороны

В Министерстве обороны Украины сообщили, что об участии министра обороны Рустема Умерова на открытии «Коалиции артиллерии» во Франции было заранее сообщено, что визит может быть перенесен из-за того, что он участвовал в Ставке Верховного Главнокомандующего.

На открытии в Париже 18 января от Минобороны Украины представлена делегация во главе с заместителем министра Иваном Гаврилюком, а участие в мероприятии Рустем Умеров принимает дистанционно через видеосвязь.

Кроме того, команды украинского и французского министерств работают над новой датой визита.

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