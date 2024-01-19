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В Запорожье обезвредили банду рэкетиров, которые похищали людей и выбивали из них несуществующие долги, — СБУ

08:57, 19 января 2024
По данным следствия, банду организовал запорожский криминальный авторитет, более 20 лет проведший в тюрьме за особо тяжкие преступления.
В Запорожье обезвредили банду рэкетиров, которые похищали людей и выбивали из них несуществующие долги, — СБУ
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Правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая терроризировала жителей Запорожья. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после чего требовали от потерпевших деньги за «мирное» урегулирование спора. Во многих случаях одноразовый «платеж» перерастал в ежемесячную «дань».

В случае отказа платить участникам банды, фигуранты похищали своих жертв и увозили их в заброшенное здание.

Там преступники жестоко избивали людей и угрожали им «медленной» смертью.

Сотрудники СБУ задержали «на горячем» лидера группировки и двух его активных участников, когда они «выбивали» несуществующий долг у мужчины. Злоумышленники держали пострадавшего в полуразрушенном здании на территории городского парка.

По данным следствия, банду организовал запорожский криминальный авторитет, более 20 лет проведший в тюрьме за особо тяжкие преступления, в том числе разбой и похищение людей.

В состав группировки он привлек более десяти человек, большинство из которых уже неоднократно отбывали наказание за нанесение телесных повреждений и вымогательство.

Используя разбойные нападения на граждан, злоумышленники пытались распространить свое преступное влияние на территории города и другие районы области.

Во время обысков в квартирах фигурантов изъято оружие, наркотики и деньги, полученные преступным путем.

Организатору банды и двум его сообщникам сообщили о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины, среди них:

  • ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
  • ч. 4 ст. 187 (разбой).

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий лидера банды за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Задержанные находятся под стражей. Продолжаются неотложные следственные и оперативные действия по привлечению к ответственности всех участников группировки.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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