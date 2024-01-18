На Николаевщине судили псевдоволонтерку, которая присвоила 500 тысяч гривен донатов на ВСУ

Жительница города Первомайск Николаевской области была осуждена за завладение благотворительными взносами, предназначенными для Вооруженных сил Украины. Женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), которое совершено путем злоупотребления доверием и завладения чужим имуществом в крупных размерах. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Суд признал злоумышленницу виновной в том, что, выступая как волонтер ряда благотворительных организаций, она обещала оказание помощи в закупке автомобилей для Вооруженных сил Украины за счет благотворительных сборов. Однако, после получения средств, обещанных для приобретения транспортных средств, она не выполнила свои обязательства и распорядилась деньгами по собственному усмотрению. Она завладела более 500 тысячами гривен благотворительными взносами.
Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев. Сейчас приговор не вступил в законную силу, и осужденная находится под ночным домашним арестом. Важно отметить, что приговор суда первичной инстанции вступит в законную силу только по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение станет законно в случае его неотмены апелляционной инстанцией.
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