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  1. В Украине

На Николаевщине судили псевдоволонтерку, которая присвоила 500 тысяч гривен донатов на ВСУ

17:38, 18 января 2024
К 4 годам 6 месяцам лишения свободы приговорена жительница Первомайска за завладение благотворительными взносами для ВСУ.
На Николаевщине судили псевдоволонтерку, которая присвоила 500 тысяч гривен донатов на ВСУ
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Жительница города Первомайск Николаевской области была осуждена за завладение благотворительными взносами, предназначенными для Вооруженных сил Украины. Женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), которое совершено путем злоупотребления доверием и завладения чужим имуществом в крупных размерах. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Суд признал злоумышленницу виновной в том, что, выступая как волонтер ряда благотворительных организаций, она обещала оказание помощи в закупке автомобилей для Вооруженных сил Украины за счет благотворительных сборов. Однако, после получения средств, обещанных для приобретения транспортных средств, она не выполнила свои обязательства и распорядилась деньгами по собственному усмотрению. Она завладела более 500 тысячами гривен благотворительными взносами.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев. Сейчас приговор не вступил в законную силу, и осужденная находится под ночным домашним арестом. Важно отметить, что приговор суда первичной инстанции вступит в законную силу только по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение станет законно в случае его неотмены апелляционной инстанцией.

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