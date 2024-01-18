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  1. В Украине

Автобусный маршрут, который запустили через новый мост в Киеве, продолжат до Дарницкой площади

20:05, 18 января 2024
С 20 января автобус будет курсировать по Дарницкой площади.
Автобусный маршрут, который запустили через новый мост в Киеве, продолжат до Дарницкой площади
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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С 20 января автобусный маршрут № 111, которые следует через Подольско-Воскресенский мост, продолжат до Дарницкой площади. Как сообщили в КГГА, решение принято с целью изучения пассажиропотока.

С субботы автобусы будут следовать от станции метро «Левобережная» до Дарницкой площади через улицу Евгения Сверстюка и проспект Соборности.

Отметим, что новый временный автобусный маршрут №111 по направлению «Станция метро «Площадь Украинских Героев» – станция метро «Левобережная» начал работу с 1 декабря 2023 года.

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