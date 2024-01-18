СБУ заблокировала Viber-канал, который оповещал о вручении повесток на Львовщине

Организаторам Viber-канала о действиях ТЦК грозит до 15 лет заключения.

Служба безопасности Украины заблокировала Viber-канал, который информировал граждан призывного возраста о мероприятиях, проведенных ТКЦ и СП во Львовской области. Об этом сообщило Управление СБ Украины во Львовской области.

Участники канала не только предоставляли "информацию" о местах вручения повесток военнообязанным, но и призывали прятаться от представителей военкоматов. Локации работников Территориальных центров публиковались в режиме реального времени благодаря информаторам среди местных жителей.

В результате оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили личности организаторов преступной деятельности, во время обысков изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий. Известно, что за такую противоправную деятельность предусмотрена ответственность по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, что грозит лишением свободы до 15 лет заключения.

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