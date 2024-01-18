Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК составил еще один протокол на руководителя Конституционного Суда Сергея Головатого и предупреждает, что он может быть уволен с должности

В НАПК сообщают, что составили протокол на исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Сергея Головатого и говорят, что его могут уволить, но не объясняют детали.

Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы ГСА, однако вокруг вопроса, кто будет отбирать главу ГСА, развернулась настоящая битва

Члены Высшего совета правосудия пытались сформировать разный состав группы, которая будет отбирать главу ГСА, однако победило предложение главы ВСП.

Кабмин утвердил порядок выплаты денежной компенсации членам семей погибших военнослужащих и полицейских за неиспользованные дни отпусков

Стало известно, по каким основаниям членам семей погибших военнослужащих и полицейских могут отказать в компенсации.

От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

Высший совет правосудия прекратил отставку двух судей, подозреваемых в коллаборационистской деятельности

Бывшие украинские судьи Тамара Мищенко и Наталья Купавская стали судьями так называемого «Запорожского областного суда».

  1. В Украине

СБУ заблокировала Viber-канал, который оповещал о вручении повесток на Львовщине

17:00, 18 января 2024
Организаторам Viber-канала о действиях ТЦК грозит до 15 лет заключения.
СБУ заблокировала Viber-канал, который оповещал о вручении повесток на Львовщине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины заблокировала Viber-канал, который информировал граждан призывного возраста о мероприятиях, проведенных ТКЦ и СП во Львовской области. Об этом сообщило Управление СБ Украины во Львовской области.

Участники канала не только предоставляли "информацию" о местах вручения повесток военнообязанным, но и призывали прятаться от представителей военкоматов. Локации работников Территориальных центров публиковались в режиме реального времени благодаря информаторам среди местных жителей.

В результате оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили личности организаторов преступной деятельности, во время обысков изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий. Известно, что за такую противоправную деятельность предусмотрена ответственность по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, что грозит лишением свободы до 15 лет заключения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео