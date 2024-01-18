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В Раду внесли законопроект относительно гармонизации украинского таможенного законодательства с законодательством ЕС

13:33, 18 января 2024
Проект Закона был подан Правительством.
В Раду внесли законопроект относительно гармонизации украинского таможенного законодательства с законодательством ЕС
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Верховная Рада Украины зарегистрировала проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза (№10411 от 16.01.2024).

Законопроект был подан Правительством.

Как сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, проект разработан с целью выполнения взятых Украиной обязательств по гармонизации украинского таможенного законодательства с законодательством ЕС.

Проектом Закона № 10411 предлагается имплементировать в таможенное законодательство Украины:

  • концепция таможенного представительства, подобную той, которая существует в странах ЕС. Для этого предлагается определить общие принципы представительства, разделить виды представительства на прямое и косвенное, разграничить ответственность субъекта ВЭД и таможенного представителя;
  • европейский подход к обобщению положений относительно таможенных режимов, в частности:

1) вводятся авторизации для помещения товаров в таможенные режимы импорта (в части процедуры конечного использования), временного ввоза, переработки на таможенной территории, переработки за пределами таможенной территории, определяются условия их получения и особенности мониторинга соответствия;

2) предоставляется возможность перемещения товаров, которые находятся под таможенным контролем, в рамках соответствующего таможенного режима, без помещения товаров в таможенный режим транзита;

3) расширяется список обычных операций с товарами и устанавливаются требования к их осуществлению;

4) определяются особенности завершения и прекращения таможенных режимов, отчетности о завершении таможенного режима.

Кроме того, проектом предлагается привести положения ТКУ относительно доставки, предъявлению товаров, а также их временному хранению под таможенным контролем в соответствие с Регламентами ЕС, а также усовершенствовать критерии предоставления авторизаций на применение упрощений.

Как ранее сообщили в Минфине, в Нацстратегии доходов в рамках реформирования таможенной политики запланирована реализация важных шагов на пути к трансформации таможни в восточную таможню Европейского Союза.

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