Украина намерена стать восточной таможенной границей Европейского Союза – Минфин

Реформа предусматривает серию инициатив, направленных на усовершенствование украинской таможенной системы, отмечают в Минфине.

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Украина в рамках Нацстратегии планирует стать восточной таможенной границей Европейского союза. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

«В Нацстратегии доходов в рамках реформирования таможенной политики запланирована реализация важных шагов на пути к трансформации таможни в восточную таможню Европейского Союза», - говорится в сообщении.

В Минфине объясняют, что эта цель является частью более широкой стратегии, направленной на комплексное обновление таможенных органов, активную борьбу с контрабандой, а также гармонизацию украинского таможенного законодательства с нормами ЕС.

Реформа предусматривает серию инициатив, направленных на усовершенствование украинской таможенной системы.

Это включает переход к осуществлению таможенных формальностей в Украине в соответствии со стандартами Евросоюза.

Одним из ключевых элементов является внедрение нового Таможенного кодекса Украины, который будет основываться на Таможенном кодексе ЕС.

Значительное внимание уделяется укреплению правового поля в сфере таможенного регулирования.

«Это охватывает нормирование уголовной ответственности за контрабанду, недостоверное таможенное декларирование, а также предоставление полномочий таможенным органам в сфере оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования контрабанды», - объясняют в ведомстве.

В Минфине убеждены, что реализация указанных мер после внедрения обязательного компонента (таможенной административной реформы) поможет Украине стать интегрированной частью европейского экономического и регуляторного пространства, укрепляя свою позицию как важного таможенного партнера на восточном фланге ЕС.

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