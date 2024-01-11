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  1. В Україні

Україна має намір стати східним митним кордоном Європейського Союзу – Мінфін

17:44, 11 січня 2024
Реформа передбачає серію ініціатив, які спрямовані на вдосконалення української митної системи, зазначають у Мінфіні.
Україна має намір стати східним митним кордоном Європейського Союзу – Мінфін
Джерело фото: Shutterstock
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Україна в рамках Нацстратегії планує стати східним митним кордоном Європейського Союзу. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

«В Нацстратегії доходів в рамках реформування митної політики запланована реалізація важливих кроків  на шляху до трансформації митниці в східну митницю Європейського Союзу», - сказано у повідомленні.

У Мінфіні пояснюють, що ця мета є частиною ширшої стратегії, спрямованої на комплексне оновлення митних органів, активну боротьбу з контрабандою, а також на гармонізацію українського митного законодавства з нормами ЄС.

Реформа передбачає серію ініціатив, які спрямовані на вдосконалення української митної системи.

Це включає перехід до здійснення митних формальностей в Україні у відповідності до стандартів Євросоюзу.

Одним із ключових елементів є впровадження нового Митного кодексу України, який буде базуватися на Митному кодексі ЄС.

Значна увага приділяється також зміцненню правового поля у сфері митного регулювання.

«Це охоплює унормування кримінальної відповідальності за контрабанду, недостовірне митне декларування, а також надання повноважень митним органам у сфері оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування контрабанди», - пояснюють у відомстві.

У Мінфіні переконані, що реалізація окреслених заходів після впровадження обов’язкового компоненту (митної адміністративної реформи) допоможе Україні стати інтегрованою частиною європейського економічного та регуляторного простору, зміцнюючи свою позицію як важливого митного партнера на східному фланзі ЄС.

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