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  1. У світі

Українці за кордоном повинні стати на військовий облік: чим загрожує ухилення від правил

19:29, 11 січня 2024
Водночас постановка на тимчасовий консульський облік є добровільною і платною.
Українці за кордоном повинні стати на військовий облік: чим загрожує ухилення від правил
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Українці за кордоном мають стати на військовий облік у консульствах. При цьому консульський облік залишається добровільним. Стало відомо, коли необхідно реєструватися у дипломатичній установі та чим загрожує невиконання правил військового обліку. Про це розповіли заступник  начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ та перший секретар із консульських питань при Посольстві України в Празі, передає proukrainu.blesk.cz.

Так, згідно з Постановою Кабміну № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", яка набула чинності наприкінці 2022 року, військовий облік є обов'язковим. Зокрема, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:

  • у разі вибуття за межі України на термін більше трьох місяців перебувати на військовому обліку за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;
  • особисто в семиденний термін із дня прибуття до нового місця проживання прибувати до закордонної дипломатичної установи України для взяття на військовий облік.

Водночас постановка на тимчасовий консульський облік є добровільною і платною.

«Тому ми фактично здійснюємо постановку на військовий облік тільки тих, хто звертається для постановки на тимчасовий консульський облік добровільно та має підстави на взяття на військовий облік», – пояснили у консульстві.

Після цього консульство має у семиденний термін інформувати відповідні територіальні військово-облікові органи.

На військовому обліку у консульствах перебувають тільки ті, хто є й на тимчасовому консульському обліку.

«Закордонні дипломатичні установи несуть відповідальність за взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку», – зазначили у Головному управлінні персоналу Генштабу.

Що загрожує чоловікам, які не прибувають для військового обліку

Якщо призовник, військовозобов'язаний чи резервіст в семиденний термін не прибуває до закордонної дипломатичної установи України для взяття на військовий облік, він порушує вимоги Порядку, що передбачає відповідальність відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушення правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне вчинення порушення упродовж року, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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