Виробництво зброї захистять від банкрутств банків

Кошти актуального оборонного замовлення, заблоковані в неплатоспроможних банках та банках, що ліквідуються, будуть повернуті збройовій галузі.

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Верховна Рада 11 січня ухвалила у першому читанні законопроєкт №9667-1, який змінює правові засади регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб та посилює захист фінансування оборонного замовлення від банкрутства банків.

Як пише «FinClub», в діючому законі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зобов’язаний позачергово перерахувати кошти, які зараховані після 24 лютого 2022 року державним замовником у сфері оборони на рахунок виконавця державного контракту (договору) в неплатоспроможному банку, на рахунок цього виконавця в державному банку в 10-денний строк з дня подання платіжного доручення та за наявності підтвердження актуальності цього контракту.

Ця норма була запроваджена парламентом 1 грудня 2022-го.

Разом з тим, не було враховано, що державний контракт з оборонних закупівель виконується на основі довгострокових договорів, в тому числі тих, які укладені та оплачені чи передоплачені повністю або частково до 24 лютого 2022 року та продовжують виконуватися.

З метою недопущення невиконання актуальних договорів державного оборонного замовлення, пропонується змінити формулювання в законі. Таким чином усі кошти актуального оборонного замовлення, заблоковані в неплатоспроможних банках та банках, що ліквідуються, будуть повернуті збройовій галузі.

Крім того, законопроєкт врегульовує те, що Конституція України не відносить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб до жодної з гілок влади та не наділяє Фонд владними повноваженнями.

Тому замість «нормативного регулювання системи гарантування вкладів» Фонд буде займатися просто «регулюванням», а замість «прийняття нормативно-правових активів» буде ухвалювати «правила». Замість адміністративно-господарських санкції Фонд буде застосовувати до банків заходи реагування.

Це дозволить змінити порядок набрання чинності правил Фонду через відсутність підстав для їх державної реєстрації в Мінюсті.

Також ФГВФО додає до 7-ї черги кредиторів власні вимоги до банків «на суму нарахованого, але не сплаченого регуляторного збору до Фонду, а також на суму заборгованості із сплати зборів, пені та/або штрафів».

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