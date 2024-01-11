Єврокомісія 27 може оприлюднити оцінку реформ України, від яких залежить початок переговорів про вступ до ЄС

У ЄК розраховують оприлюднити оцінку щодо прогресу реформ України, Молдови та Боснії і Герцеговини 27 лютого.

Європейська комісія може 27 лютого оприлюднити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційними реформами України, від якої залежить фактичний початок переговорів про вступ. Про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк із посиланням на власні джерела.

За його даними, у Єврокомісії розраховують оприлюднити оцінку щодо прогресу реформ України, Молдови та Боснії і Герцеговини 27 лютого.

Однак ця дата ще не є фінальною.

Нагадаємо, що лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Також голова Євроради Шарль Мішель відповів, коли можуть розпочатися переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

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