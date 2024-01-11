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  1. В Україні

10 днів на сплату боргів: Yasno почне відключати боржників від електроенергії

17:27, 11 січня 2024
З кінця січня боржники почнуть отримувати попередження, після чого їх буде відключено від електрики.
10 днів на сплату боргів: Yasno почне відключати боржників від електроенергії
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Компанія-енергопостачальник Yasno, розташована в Києві, планує розпочати процес відключення боржників від електроенергії починаючи з 29 січня. Про це розповів в ефірі телемарафону генеральний директор компанії Сергій Коваленко, коментуючи скасування Кабінетом Міністрів мораторію на відключення житлово-комунальних послуг у разі їх несплати.

«Перші відключення почнуться десь 29 січня», - повідомив гендиректор компанії. Відповідаючи на запитання щодо отримання попереджень боржниками, він розкрив, що існують два типи повідомлень.

«Перше - ми називаємо це сповіщення, коли компанія усіма методами, починаючи від СМС, від розсилок у Viber і чатах, закінчуючи дзвінками до людей, сповіщає про те, що є борг, будь ласка, сплатіть», - пояснив Коваленко.

Другий тип повідомлення, за його словами, передує безпосередньо актом відключення споживача: «Що стосується попередження, як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і у людини є час (сплатити борги, - ред.). І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів - для того, щоб вийти із ситуації й сплатити борг».

Коваленко відзначив, що не всі боржники одразу отримають повідомлення починаючи з 29 січня, він заявив: «всім приходять лише сповіщення».

Він також підкреслив, що відключення відбудеться лише після отримання офіційного попередження, після чого у споживачів є 10 днів до відключення світла.

Генеральний директор Yasno також надав поради, як уникнути відключення. У випадку, якщо особа не перебуває на території України, вона може використовувати різні електронні канали для сплати боргу.

«Це не є велика проблема. Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити: починаючи від сайту і закінчуючи мобільним додатком. Це можна зробити з будь-якої точки світу», - додав він, зазначивши, що у разі великого боргу, який особа не може оплатити повністю, компанія розглядає індивідуальні випадки та укладає розстрочки, враховуючи індивідуальний графік сплати.

Для відновлення постачання електроенергії необхідно буде сплатити борг та отримати рахунок на підключення, що включає витрати на відключення та підключення.

«Після цього треба буде отримати рахунок на підключення і сплатити. Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання», - додав гендиректор Коваленко.

Нагадаємо, Кабмін відновив нарахування пені за борги за комуналку і дозволив припиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх несплати.

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