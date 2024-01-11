Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Збори Дніпровського райсуду Києва повідомили про незаконність обшуку працівниками ДБР суддів, працівників суду та відвідувачів і втручання в діяльність суду

Обшук у Дніпровському райсуді Києва проводився невідкладно без будь-якого судового рішення, а метою було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить та закріплений за помічником судді Юлії Іваніної, - заява зборів суддів.

Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації, - що далі

Картка законопроекту 10378 про мобілізацію свідчить, що його офіційно відкликано.

Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розпис, - скільки будуть отримувати у ВРП

Голова ВРП Григорій Усик доповів питання про новий штатний розпис ВРП, зазначивши, що розмір винагороди члена ВРП тепер встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду, помноженого на 1,5.

Найшвидше зростає кількість непридатних до військової служби – у Києві та Полтавській області, - НАЗК оприлюднило статистику

При цьому кількість обмежено придатних по Києві найбільша у Печерському районі столиці, а непридатних – у Голосіївському.

ВП ВС: належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди

Належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди, - Велика Палата Верховного Суду виснувала правову позицію.

  1. В Україні

Чиновницю з Вовчанська судили до п'яти років ув'язнення за колаборацію з окупантами

23:40, 11 січня 2024
Чиновниця забезпечувала окупантів житлом, за що отримувала зарплатню в рублях.
Чиновницю з Вовчанська судили до п'яти років ув'язнення за колаборацію з окупантами
Джерело фото: Харківська обласна прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Харківській області засудили колишню чиновницю з Вовчанська до п'яти років ув'язнення за колаборацію з російськими окупантами. Вирок проголосив Чугуївський міський суд за підтримки прокуратури області. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

57-річну жінку визнали винною у факті колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) під час окупації міста Вовчанська в липні 2022 року. За підтримки російських окупантів, вона обійняла посаду "начальника управління житлово-комунального господарства" у так званій "Військово-цивільній адміністрації Вовчанського району Харківської області".

У своїй колабораційній діяльності вона приймала участь в розпорядженнях щодо виділення службового житлового приміщення, брала участь у підготовці об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до зимового періоду, розробляла положення та інструкції для відділу, а також ведення обліку робочого часу.

Відзначається, що жінка отримувала зарплату в російських рублях за свою роботу на ворога. Суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, строком на 10 років.

Важливо зазначити, що під час судового засідання жінка визнала свою вину та виразила щирість у розкаянні. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ та поліції в Харківській області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська