Чиновницю з Вовчанська судили до п'яти років ув'язнення за колаборацію з окупантами

Чиновниця забезпечувала окупантів житлом, за що отримувала зарплатню в рублях.

Джерело фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області засудили колишню чиновницю з Вовчанська до п'яти років ув'язнення за колаборацію з російськими окупантами. Вирок проголосив Чугуївський міський суд за підтримки прокуратури області. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

57-річну жінку визнали винною у факті колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) під час окупації міста Вовчанська в липні 2022 року. За підтримки російських окупантів, вона обійняла посаду "начальника управління житлово-комунального господарства" у так званій "Військово-цивільній адміністрації Вовчанського району Харківської області".

У своїй колабораційній діяльності вона приймала участь в розпорядженнях щодо виділення службового житлового приміщення, брала участь у підготовці об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до зимового періоду, розробляла положення та інструкції для відділу, а також ведення обліку робочого часу.

Відзначається, що жінка отримувала зарплату в російських рублях за свою роботу на ворога. Суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, строком на 10 років.

Важливо зазначити, що під час судового засідання жінка визнала свою вину та виразила щирість у розкаянні. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ та поліції в Харківській області.

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