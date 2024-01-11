Чиновницу из Волчанска судили к пяти годам заключения за коллаборацию с оккупантами

Чиновница обеспечивала оккупантов жильем, за что получала зарплату в рублях.

Источник фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области приговорили бывшую чиновницу из Волчанска к пяти годам заключения за коллаборацию с российскими оккупантами. Приговор провозгласил Чугуевский городской суд при поддержке прокуратуры области. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

57-летнюю женщину признали виновной в факте коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) во время оккупации города Волчанска в июле 2022 года. При поддержке российских оккупантов, она заняла должность "начальника управления жилищно-коммунального хозяйства" в так называемой "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

В своей коллаборационной деятельности она принимала участие в распоряжениях о выделении служебного жилого помещения, участвовала в подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду, разрабатывала положения и инструкции для отдела, а также ведение учета рабочего времени.

Отмечается, что женщина получала зарплату в российских рублях за свою работу на врага. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и органах, предоставляющих публичные услуги, сроком на 10 лет.

Важно отметить, что во время судебного заседания женщина признала свою вину и выразила искренность в раскаянии. Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ и полиции в Харьковской области.

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