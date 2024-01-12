В ГПСУ показали задержание мужчин, которые двигались по приграничью в Молдову

Мужчин доставили в пограничное подразделение и составили протоколы об административном правонарушении.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничный наряд на Буковине оперативно перехватил двух человек, двигавшихся по приграничью к территории Молдовы. Сделать это быстро позволила четкая работа оператора БпЛА.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, на днях оператор БПЛА во время осуществления мониторинга государственной границы зафиксировал движение двух человек в сторону соседней Молдовы. На перехват выдвинулась группа реагирования, которая задержала двух мужчин, жителей Киевской и Черновицкой областей.

Их доставили в пограничное подразделение и составили протоколы об административном правонарушении.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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