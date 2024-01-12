У ДПСУ показали затримання чоловіків, які рухалися по прикордонню до Молдови

Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонний наряд на Буковині оперативно перехопив двох осіб, що рухалися по прикордонню до території Молдови. Зробити це швидко дозволила робота чітка робота оператора БпЛА.

Так, як розповіли у Державній прикордонній службі України, днями оператор БПЛА під час здійснення моніторингу державного кордону зафіксував рух двох осіб в бік сусідньої Молдови. На перехоплення висунулась група реагування, яка затримали двох чоловіків, жителів Київської та Чернівецької областей.

Їх доставили у прикордонний підрозділ та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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