Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розпис, - скільки будуть отримувати у ВРП

Голова ВРП Григорій Усик доповів питання про новий штатний розпис ВРП, зазначивши, що розмір винагороди члена ВРП тепер встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду, помноженого на 1,5.

11 січня голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик виступив доповідачем з питання нового штатного розпису на 2024 рік.

Так, він нагадав, що раніше ВРП затвердила штатний розпис у 325 штатних одиниць. Щоправда, що власне собою представляє новий штатний розклад – Григорій Усик не згадав.

Разом із тим, він нагадав, що наразі (після змін до закону про Вищу раду правосуддя, внесених Законом №3511-IX щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри– прим. ред.) розмір винагороди члена ВРП встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. Розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду.

Базовий розмір посадового окладу судді ВС становить 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. До змін розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя встановлювався у розмірі посадового окладу судді ВС без коефіцієнту (тобто, складав мінімально 157 650 грн)

Нині ж з 1 січня посадовий оклад члена Вищої ради правосуддя буде становити, як мінімум, 236 475 грн.

Нагадаємо, нова членкиня ВРП Оксана Кваша, обрана на з’їзді науковців 16 листопада 2023 року, за менше місяця роботи – 12 грудня задекларувала 302 286 грн зарплати, отриманої у Вищій раді правосуддя.

Також Григорій Усик, доповідаючи питання, нагадав, що посадовий оклад керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя встановлюється у розмірі 40 прожиткових мінімумів, заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів – у розмірі 35 ПМ, дисциплінарного інспектора– у розмірі 30 прожиткових мінімумів.

Отже, як раніше писала «Судово-юридична газета», керівник Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати посадовий оклад 84 080 грн, заступник керівника Служби дисциплінарних інспекторів – 73 570 грн, дисциплінарний інспектор – 63 060 грн. При цьому вони візьмуть на себе основний масив роботи щодо дисциплінарних скарг на суддів, який до реформи виконували самі члени ВРП.

Також Усик зазначив, що розміри посадових окладів державних службовців ВРП визначені схемою посадових окладів, с урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році, затвердженою постановою Кабміну 29 грудня 2023 року №1409.

Зазначимо, що керівник секретаріату Вищої ради правосуддя Михайло Шумило напередодні нового року – 23 грудня – задекларував повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, оскільки отримав заробітну плату за основним місцем роботи у ВРП у сумі 175 349 грн.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов повідомив, що після прийняття постанови Кабміну 1409 мінімальний посадовий оклад секретарів судових засідань у 2024 році складе 8591 грн. А фахівці вищого рівня будуть отримувати 11 362 грн.

Також голова ВРП зазначив, що посадові оклади працівників патронатної служби визначаються відповідно до постанови КМУ №1112.

Таким чином, Вища рада правосуддя затвердила штатний розпис на 2024 рік.

Обговорення документу публічно не відбувалося, втім, член ВРП Віталій Саліхов повідомив про те, що були певні застереження від голови Верховного Суду Станіслава Кравченка, голови РСУ Богдана Моніча та очільника ДСА Максима Пампури. «Ми вчора обговорювали це питання. Я застерігав членів ВРП з приводу певних обставин. Прошу врахувати звернення перелічених мною осіб до Кабміну з приводу невизначеності», зазначив він.

«Дійсно, закон говорить про те, що розмір посадового окладу судді і не судді відрізняється (які перебувають у складі ВРП – прим. ред.), прошу теж взяти це до уваги при голосуванні», додав Саліхов та проголосував проти затвердження штатного розпису.

Автор: Наталя Мамченко

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