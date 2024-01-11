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Высший совет правосудия утвердил новое штатное расписание, – сколько будут получать в ВСП

16:53, 11 января 2024
Председатель ВСП Григорий Усик доложил вопрос о новом штатном расписании ВСП, отметив, что размер вознаграждения члена ВСП теперь устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда, умноженного на 1,5.
Высший совет правосудия утвердил новое штатное расписание, – сколько будут получать в ВСП
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11 января председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик выступил докладчиком по вопросу нового штатного расписания на 2024 год.

Так, он напомнил, что ранее ВСП утвердило штатное расписание в 325 штатных единиц. Правда, что представляет собой новое штатное расписание – Григорий Усик не упомянул.

Вместе с тем, он напомнил, что (после изменений в Закон о Высшем совете правосудия, внесенных Законом №3511-IX по усовершенствованию процедур судейской карьеры – прим. ред.) размер вознаграждения члена ВСП устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5. Размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия, являющегося судьей, равен сумме его судейского вознаграждения, если такая сумма превышает размер должностного оклада судьи Верховного Суда.

Базовый размер должностного оклада судьи ВС составляет 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. До изменений размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия устанавливался в размере должностного оклада судьи ВС без коэффициента (т.е. составлял минимально 157 650 грн)

Сейчас с 1 января должностной оклад члена Высшего совета правосудия будет составлять, как минимум, 236 475 грн.

Напомним, новая членки ВСП Оксана Кваша, избранная на съезде ученых 16 ноября 2023 года, за менее месяца работы – 12 декабря задекларировала 302 286 грн зарплаты, полученной в Высшем совете правосудия.

Также Григорий Усик, докладывая вопрос, напомнил, что должностной оклад руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия устанавливается в размере 40 прожиточных минимумов, заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов – в размере 35 ПМ, дисциплинарного инспектора – в размере 30 прожиточных минимумов.

Итак, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», руководитель Службы дисциплинарных инспекторов будет получать должностной оклад 84 080 грн, заместитель руководителя Службы дисциплинарных инспекторов – 73 570 грн, дисциплинарный инспектор – 63 060 грн. При этом они примут на себя основной массив работы по дисциплинарным жалобам на судей, который до реформы выполняли сами члены ВСП.

Также Усик отметил, что размеры должностных окладов государственных служащих ВСП определены схемой должностных окладов, с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2024 году, утвержденной постановлением Кабмина 29 декабря 2023 №1409.

Отметим, что руководитель секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило накануне нового года – 23 декабря – задекларировал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, поскольку получил заработную плату по основному месту работы в ВСП на сумму 175 349 грн.

Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов сообщил, что после принятия постановления Кабмина 1409 минимальный должностной оклад секретарей судебных заседаний в 2024 году составит 8591 грн. А специалисты высшего уровня будут получать 11362 грн.

Также председатель ВСП отметил, что должностные оклады работников патронатной службы определяются в соответствии с постановлением КМУ №1112.

Таким образом, Высший совет правосудия утвердил штатное расписание на 2024 год.

Обсуждение документа публично не происходило, впрочем, член ВСП Виталий Салихов сообщил о том, что были предостережения от председателя Верховного Суда Станислава Кравченко, председателя РСУ Богдана Монича и главы ГСА Максима Пампуры. «Мы вчера обсуждали этот вопрос. Я предостерегал членов ВСП по поводу определенных обстоятельств. Прошу учесть обращение перечисленных мной лиц в Кабмин по поводу неопределенности», – отметил он.

«Действительно, закон говорит о том, что размер должностного оклада судьи и не судьи отличается (находящихся в составе ВСП – прим. ред.), прошу тоже принять это во внимание при голосовании», добавил Салихов и проголосовал против утверждения штатного расписания.

Автор: Наталья Мамченко

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