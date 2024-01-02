Секретари судебных заседаний будут получать минимально 8591 грн, – председатель Комитета

В то же время зарплата членов ВСП и ВККС будет составлять минимально 236 тысяч грн.

В 2024 году секретарь судебного заседания будет получать минимально 8591 грн. Такую цифру сообщил председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике, нардеп от «Слуги народа» Денис Маслов.

Одновременно 30 декабря вступил в силу закон, которым повышена зарплата членам Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Минимально теперь им должно выплачивать 236 тысяч грн. При этом значительно «разгрузит» членов ВСП создание Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. Ведь именно дисциплинарные инспекторы будут готовить проекты решений в рамках дисциплинарного производства по отношению к судье.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 29 декабря принял постановление Кабмина №1409 «Вопрос оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году». В частности, утверждена схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2024 году, а также перечень типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей.

«Минимальный должностной оклад секретарей судебных заседаний в 2024 году составит 8591 грн.

В соответствии с утвержденной Правительством схемой должностных окладов, установлено 3 минимальных должностных оклада для секретарей судебных заседаний местных судов (17 семья):

8 591 грн. - IХ (начальный) профессиональный уровень

9 880 грн. - VIII (средний) профессиональный уровень

11 362 грн. - VII (высший) профессиональный уровень.

Уровень должности будет зависеть от результатов классификации, которую должен провести каждый отдельный суд. Его определение индивидуально и отнесено к компетенции руководителей аппаратов судов», - пояснил Денис Маслов.

Автор: Наталья Мамченко

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