В трех штатах США вступают в силу новые законы о безопасности оружия

После массовых выстрелов в 2023 году в США вступают в силу новые законы о безопасности оружия в Калифорнии, Иллинойсе и Колорадо.

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Новые законы о безопасности оружия вступили в силу в нескольких штатах США, включая Калифорнию, Иллинойс и Колорадо. Эти законы направлены на предотвращение дальнейшего насилия, связанного с использованием оружия, - сообщает The Guardian.

В Калифорнии, за подписью губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, принят закон, запрещающий ношение скрытого оружия в 26 публичных местах, включая парки, игровые площадки, церкви, банки и зоопарки. Этот закон вступил в силу после того, как федеральный суд отменил судебный запрет, регулирующий право граждан на хранение и ношение оружия, в соответствии со второй поправкой к Конституции США.

В Иллинойсе, в соответствии с новым законом, запрещена продажа многих видов полуавтоматических винтовок, таких как АК-47 и AR-15, а также ограничено количество патронов в магазинах для этих видов оружия. Эта инициатива была внедрена после массовой стрельбы, которая случилась в Гайленд-Парке в 2022 году.

Эти новые законы позволили преодолеть в ряде штатов судебные иски групп, защищающих право на оружие. Решение Верховного суда от 2022 года, расширившее эти права и отменившее закон об оружии в Нью-Йорке, стало основой для принятия этих законодательных изменений.

Дополнительно, в штате Вашингтон вступил в силу закон, предусматривающий 10-дневный период ожидания для покупателей огнестрельного оружия. Этот закон создан с целью создания барьера между людьми в кризисных ситуациях и оружием, а также требует от покупателей доказать, что они прошли обучение по технике безопасности. Эта инициатива является частью пакета мер, который подписал губернатор Джеем Инсли в апреле 2023 года и включает запрет на продажу некоторых полуавтоматических винтовок, что в определенных случаях может стать основой для судебных исков против производителей и продавцов оружия.

В Колорадо также вскоре вступит в силу новый закон, запрещающий изготовление и использование "призрачных ружей" - оружия, которое может быть собрано дома без ведома властей и не имеет серийных номеров. Против этого закона был подан федеральный иск, утверждая, что он ограничивает права владельцев оружия, предусмотренные второй поправкой Конституции США.

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