Появились фото последствий ракетного обстрела Харькова

Уже больше 40 пострадавших в Харькове.

Фото: ГСЧС

Харьков, как и Киев, подвергся мощной ракетной атаке рф. На сегодняшний день известно об одном погибшем и более 40 пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели работают на месте попаданий.

"В результате массированной ракетной атаки по городу произошло 3 пожара, многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, пострадали люди

Горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и вытекавший из поврежденной газовой трубы газ", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

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