З'явились фото наслідків ракетного обстрілу Харкова

Вже більше 40 постраждалих в Харкові.

Фото: ДСНС

Харків, як і Київ, зазнав потужної ракетної атаки рф. Станом на зараз відомо про одного загиблого та більше 40 постраждалих. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники працюють на місці влучань.

"Внаслідок масованої ракетної атаки по місту сталося 3 пожежі, чисельні руйнування цивільної інфраструктури, постраждали люди

Горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби", - йдеться у повідомленні.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро.

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