Як діяти, якщо опинилися під завалами: поради від експертів щодо безпеки та самодопомоги

Щогодини рятувальники роблять перерву на 10-15 хвилин, аби почути крики.

Джерело фото: ДСНС

Під завалами будівель, спричиненими терористичними атаками, можна опинитися у небезпеці. Експерти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки рекомендують конкретні дії для збереження безпеки та можливості виживання.

У випадку обвалу будинку, експерти радять:

Виходьте з будівлі швидко, але не користуйтесь ліфтом. Якщо ви можете, попередьте інших про небезпеку та уникайте створення тисняви.

Уникайте вікон та балконів. Якщо ви залишилися в будівлі, перекрийте водопостачання, газ та електроенергію. Знайдіть безпечне місце, де можна заховатися, наприклад, у куті, під столом або поруч із дверима.

Якщо ви опинилися під завалами:

Викличте допомогу та намагайтеся вивільнити руки та ноги.

При можливості телефонуйте за номером екстреної допомоги 101.

Не чіпайте те, на чому тримається завал.

Стукайте по трубах або батареях, щоб привернути увагу рятувальників.

Пам’ятайте, щогодини рятувальники роблять перерву впродовж 10-15 хвилин, аби почути крики.

Будьте обережними та уважними:

Спробуйте розгортати лише ті частини завалу, які не стабільні, але не торкайтеся того, що може викликати новий обвал.

Зберігайте спокій та чекайте на допомогу, особливо якщо не впевнені у своїх силах.

Після визволення:

Огляньте себе та надайте першу допомогу. Зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламані кінцівки.

Будьте обережні під час взаємодії з завалами та залишайте цю роботу професіоналам, якщо не впевнені у своїх діях. Важливо зберігати спокій та чекати на допомогу, дотримуючись вказівок експертів з безпеки.

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