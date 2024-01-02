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Как действовать, если оказались под завалами: советы от экспертов по безопасности и самопомощи

13:32, 2 января 2024
Каждый час спасатели делают перерыв на 10-15 минут, чтобы услышать крики.
Как действовать, если оказались под завалами: советы от экспертов по безопасности и самопомощи
Источник фото: ГСЧС
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Под завалами зданий, вызванными террористическими атаками, можно оказаться в опасности. Эксперты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности рекомендуют конкретные действия для сохранения безопасности и возможности выживания.

В случае обвала дома, эксперты советуют:

Выходите из здания быстро, но не пользуйтесь лифтом. Если вы можете, предупредите других об опасности и избегайте создания давки.

Избегайте окон и балконов. Если вы остались в здании, перекройте водоснабжение, газ и электроэнергию. Найдите безопасное место, где можно спрятаться, например, в углу, под столом или рядом с дверью.

Если вы оказались под завалами:

Вызовите помощь и постарайтесь высвободить руки и ноги.

При возможности звоните по номеру экстренной помощи 101.

Не трогайте то, на чем держится завал.

Стучите по трубам или батареям, чтобы привлечь внимание спасателей.

Помните, каждый час спасатели делают перерыв в течение 10-15 минут, чтобы услышать крики.

Будьте осторожными и внимательными:

Попробуйте разворачивать только те части завала, которые не стабильны, но не прикасайтесь к тому, что может вызвать новый обвал.

Сохраняйте спокойствие и ждите помощи, особенно если не уверены в своих силах.

После освобождения:

Осмотрите себя и окажите первую помощь. Остановите кровотечение, зафиксируйте сломанные конечности.

Будьте осторожны при взаимодействии с завалами и оставляйте эту работу профессионалам, если не уверены в своих действиях. Важно сохранять спокойствие и ждать помощи, следуя указаниям экспертов по безопасности.

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