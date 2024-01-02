Как действовать, если оказались под завалами: советы от экспертов по безопасности и самопомощи

Под завалами зданий, вызванными террористическими атаками, можно оказаться в опасности. Эксперты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности рекомендуют конкретные действия для сохранения безопасности и возможности выживания.
В случае обвала дома, эксперты советуют:
Выходите из здания быстро, но не пользуйтесь лифтом. Если вы можете, предупредите других об опасности и избегайте создания давки.
Избегайте окон и балконов. Если вы остались в здании, перекройте водоснабжение, газ и электроэнергию. Найдите безопасное место, где можно спрятаться, например, в углу, под столом или рядом с дверью.
Если вы оказались под завалами:
Вызовите помощь и постарайтесь высвободить руки и ноги.
При возможности звоните по номеру экстренной помощи 101.
Не трогайте то, на чем держится завал.
Стучите по трубам или батареям, чтобы привлечь внимание спасателей.
Помните, каждый час спасатели делают перерыв в течение 10-15 минут, чтобы услышать крики.
Будьте осторожными и внимательными:
Попробуйте разворачивать только те части завала, которые не стабильны, но не прикасайтесь к тому, что может вызвать новый обвал.
Сохраняйте спокойствие и ждите помощи, особенно если не уверены в своих силах.
После освобождения:
Осмотрите себя и окажите первую помощь. Остановите кровотечение, зафиксируйте сломанные конечности.
Будьте осторожны при взаимодействии с завалами и оставляйте эту работу профессионалам, если не уверены в своих действиях. Важно сохранять спокойствие и ждать помощи, следуя указаниям экспертов по безопасности.
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