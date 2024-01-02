Верховный суд Израиля аннулировал поправку правительства Нетаньяху к судебной реформе

Поправка ограничивала возможность судей упразднять решения и назначение правительства.

Верховный суд Израиля аннулировал поправку о судебной реформе премьер-министра Беньямина Нетаньяху, которая ограничивала возможность судей отменять решения и назначения правительства. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

За аннуляцию проголосовали восемь судей, а против семь.

Целью судебной реформы было ограничить полномочия Верховного суда, который не имеет Конституции в Израиле, выполняет функции сдерживания исполнительной и законодательной власти.

Поправки предполагали, что любое вето Верховного суда можно преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, властная коалиция, которая как раз и имеет большинство кресел в Кнессете (парламенте), могла всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

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