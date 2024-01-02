Андрей Ермак: Разрушенные жилые дома только усилят желание украинцев победить

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что разрушенные жилые дома лишь усилят желание украинцев победить рф.

Фото: МВД

Во вторник, 2 января, Киев пережил очередную массированную ракетную атаку рф. Очень много поврежденных домов, гражданской инфраструктуры, ранены и жертвы. Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел столицы и отметил, что разрушенные жилые дома лишь усилят желание украинцев победить рф.

Также он подчеркнул, что враг продолжает воевать с мирными людьми.

"Никакого стратегического значения для фронта ракетные обстрелы не имели", - сказал Ермак.

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.