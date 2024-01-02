Андрій Єрмак: Зруйнові житлові будинки лише посилять бажання українців перемогти

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що зруйновані житлові будинки лише посилять бажання українців перемогти рф.

Фото: МВС

У вівторок, 2 січня, Київ пережив чергову масовану ракетну атаку рф. Дуже багато пошкоджених будинків, цивільної інфраструктури, є поранені та жертви. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл столиці та зазначив, що зруйновані житлові будинки лише посилять бажання українців перемогти рф.

Також він підкреслив, що ворог продовжує вювати з мирними людьми.

"Жодного стратегічного значення для фронту ракетний обстріл не мав", - сказав Єрмак.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.