У Солом’янському районі Києва загинула жінка, кількість постраждалих внаслідок обстрілу багатоповерхівки зросла: відео

росія зранку 2 січня завдала чергового масованого удару по Києву.
Зокрема, окупанти обстріляли багатоповерхівку в Солом’янському районі столиці.
У будинку сталася масштабна пожежа.
Одна постраждала, літня жінка, померла в кареті «швидкої». 27 постраждалих шпиталізовані. Про це повідомив мер Віталій Кличко.
ДСНС рятує людей із розбитої росіянами багатоповерхівки.
Нагадаємо, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає.
У КМВА уточнили дані щодо атаки станом на зараз.
Також на Київщині під обстріл потрапив дитячий майданчик.
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