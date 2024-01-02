У Солом’янському районі Києва загинула жінка, кількість постраждалих внаслідок обстрілу багатоповерхівки зросла: відео

Одна постраждала, літня жінка, померла в кареті «швидкої».

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

росія зранку 2 січня завдала чергового масованого удару по Києву.

Зокрема, окупанти обстріляли багатоповерхівку в Солом’янському районі столиці.

У будинку сталася масштабна пожежа.

Одна постраждала, літня жінка, померла в кареті «швидкої». 27 постраждалих шпиталізовані. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

ДСНС рятує людей із розбитої росіянами багатоповерхівки.

Нагадаємо, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає.

У КМВА уточнили дані щодо атаки станом на зараз.

Також на Київщині під обстріл потрапив дитячий майданчик.

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