На Київщині під обстріл потрапив дитячий майданчик, відео

У місті Вишневе дитячий майданчик опинився під ракетною атакою.

Зранку 2 січня Київ та область знаходяться під ракетною атакою. У місті Вишневе на Київщині під обстріл потрапив дитячий майданчик. Відповідні відео публікують Телеграм-канали.

Будинки, які знаходяться поруч, також пошкоджені, в деяких вибило вікна.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Нагадаємо, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає.

У КМВА уточнили дані щодо атаки станом на зараз.

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