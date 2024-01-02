В Киевской области под обстрел попала детская площадка, видео

В городе Вишневое детская площадка оказалась под ракетной атакой.

Утром 2 января Киев и область находятся под ракетной атакой. В городе Вишневое Киевской области под обстрел попала детская площадка. Соответствующие видео публикуют Телеграм-каналы.

Дома, которые находятся рядом, также повреждены, у некоторых выбило окна.

Ждем официальную информацию.

Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате атаки поврежден дом. Число пострадавших растет.

В КГВА уточнили данные по атаке по состоянию на данный момент.

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