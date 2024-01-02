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У конкурсі на посади суддів апеляційних судів планують брати участь члени Вищої ради правосуддя, судді апеляційних судів, відомі адвокати, помічники суддів і навіть завідуючий складом та майстер з лісозаготівель.

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Кіра Рудик показала пошкоджений власний дім в результаті російських обстрілів: фото

10:33, 2 січня 2024
Вибуховою хвилею накрило дім народної депутатки Кіри Рудик у Києві.
Кіра Рудик показала пошкоджений власний дім в результаті російських обстрілів: фото
Джерело фото: Facebook / Кіра Рудик
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Глава партії «Голос» та народний депутат Верховної Ради IX скликання Кіра Рудик показала наслідки вибухової хвилі у власному дому.

«Сьогодні відбувся мій особистий фільм жахів. Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки – повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія», – сказала нардеп.

Раніше ми писали про ракетну атаку на Київ: пошкоджені будинки, багато постраждалих.

Нагадаємо, що у  Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає. 

У КМВА уточнили дані щодо атаки.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро. 

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