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Що святкують 2 січня: традиції, прикмети, заборони

10:29, 2 січня 2024
В Україні і світі святкують Всесвітній день інтроверта.
Що святкують 2 січня: традиції, прикмети, заборони
фото з відкритих джерел
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У вівторок, 2 січня, в Україні і світі святкують Всесвітній день інтроверта.  Свято було створене 2011 року, щоб показати, що особливості та спосіб життя таких людей є нормою. Інтроверти часто заглиблюються у свої почуття, не бажають ділитися ними з тими, хто їх оточує.

Також 2 січня Котячий Новий рік. Це цікаве свято запропонували створити 2016 року сімейна пара з США Том та Рут Рой. Вони стверджували, що такі дивовижні створіння як коти повинні мати свій окремий Новий рік. 

А ще 2 січня День мотивації і натхнення. Саме завдяки натхненню і мотивації у нашому світі з'являються нові речі, створюються шедеври мистецтва.

Також у Грузії відзначають День долі, в Японії - День щасливих снів, у Швейцарії - День святого Бертольда.

Віряни вшановують пам'ять святого Сильвестра.

Що не можна робити 2 січня:

  • Не дозволяється займатися хатніми справами.
  • Не можна виносити вранці сміття з хати.
  • Заборонено сваритися, лаятися, лихословити.

Народні прикмети:

  • дивилися, який сьогодні день: морозний день і півні почали рано вранці співати — прийде відлига;
  • ввечері на небі з'явилися хмари — чекайте на зміну погоди;
  • вночі місяць яскравий, з гострими рогами — наступного дня буде вітряно і холодно;
  • сорока серед людських будинків шукає притулку — почнеться заметіль.

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