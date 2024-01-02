Скільки коштуватиме адміністративний збір за держреєстрацію бізнесу у 2024 році: подробиці

Оплата стягуватиметься у розмірі, визначеному від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У зв'язку з встановленням нових ставок адміністративного збору та оплати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, тепер оплата буде стягуватись у розмірі, визначеному від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2024 року. Ці суми будуть округлюватися до найближчих 10 гривень. Про це повідомили фахівці Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Згідно з новими правилами, адміністративний збір не буде стягуватися за такі дії:

внесення змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об'єднання;

зміни до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, які не мають статусу юридичної особи, у тому числі пов'язані з приведенням їх у відповідність із законами;

зміни до відомостей про юридичних осіб та їх установчих документів, зміни до відомостей про фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що пов'язані із змінами в адміністративно-територіальному устрої України, а також зміни місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи у зв'язку із зміною назви (перейменуванням) скверів, бульварів, вулиць, провулків тощо;

якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не стягується при внесенні змін до відомостей у строк, визначений цими законами.

У випадку відмови в державній реєстрації адміністративний збір не буде повернуто. Також, якщо протягом місяця з дня прийняття рішення про відмову, заявник повторно подасть документи для відповідної державної реєстрації, адміністративний збір не буде стягуватись.

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