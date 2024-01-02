Сколько будет стоить административный сбор за госрегистрацию бизнеса в 2024 году: подробности

Оплата будет взиматься в размере, определенном от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В связи с установлением новых ставок административного сбора и оплаты за получение сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, теперь оплата будет взиматься в размере, определенном от прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года. Эти суммы будут округляться до ближайших 10 гривен. Об этом сообщили специалисты Южного межрегионального управления Министерства юстиции.

Согласно новым правилам, административный сбор не будет взиматься за такие действия:

- внесение изменений в сведения о профессиональных союзах, их организации или объединения;

- изменения в сведения о юридическом лице, физическом лице - предпринимателе и общественном формировании, которые не имеют статуса юридического лица, в том числе связанные с приведением их в соответствие с законами;

- изменения в сведения о юридических лицах и их учредительных документах, изменения в сведения о физических лицах - предпринимателях и общественных формирований, связанные с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины, а также изменения местонахождения юридического лица, места жительства физического лица в связи с изменением названия (переименованием) скверов, бульваров, улиц, переулков и т.д;

- если законами определен срок для приведения в соответствие с ними, административный сбор не взимается при внесении изменений в сведения в срок, определенный этими законами.

В случае отказа в государственной регистрации административный сбор не будет возвращен. Также, если в течение месяца со дня принятия решения об отказе, заявитель повторно подаст документы для соответствующей государственной регистрации, административный сбор не будет взиматься.

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