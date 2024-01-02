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Предусматривает ли Национальная стратегия доходов налогообложения поступлений на карточные счета физлиц ставкой 18%, - дискуссия продолжается

«Все доходы гражданина в любой форме, кроме освобожденных от налогообложения, облагаются НДФЛ с момента введения подоходного налога с граждан в начале 90-х. То, что это обстоятельство стало новостью для блогера, не должно шокировать нас», - Даниил Гетманцев.

В политикуме обсуждают идею бронирования военнообязанных, уплачивающих от 6000 грн налогов ежемесячно, - СМИ

Пока речь идет о бронировании при условии уплаты налогов 6000 грн. в месяц, что соответствует около 33 400 грн. оклада, но это только проект, - СМИ.

Секретари судебных заседаний будут получать минимально 8591 грн, – председатель Комитета

В то же время зарплата членов ВСП и ВККС будет составлять минимально 236 тысяч грн.

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Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

  1. В Украине

Сколько будет стоить административный сбор за госрегистрацию бизнеса в 2024 году: подробности

11:58, 2 января 2024
Оплата будет взиматься в размере, определенном от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Сколько будет стоить административный сбор за госрегистрацию бизнеса в 2024 году: подробности
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В связи с установлением новых ставок административного сбора и оплаты за получение сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, теперь оплата будет взиматься в размере, определенном от прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года. Эти суммы будут округляться до ближайших 10 гривен. Об этом сообщили специалисты Южного межрегионального управления Министерства юстиции.

Согласно новым правилам, административный сбор не будет взиматься за такие действия:

- внесение изменений в сведения о профессиональных союзах, их организации или объединения;

- изменения в сведения о юридическом лице, физическом лице - предпринимателе и общественном формировании, которые не имеют статуса юридического лица, в том числе связанные с приведением их в соответствие с законами;

- изменения в сведения о юридических лицах и их учредительных документах, изменения в сведения о физических лицах - предпринимателях и общественных формирований, связанные с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины, а также изменения местонахождения юридического лица, места жительства физического лица в связи с изменением названия (переименованием) скверов, бульваров, улиц, переулков и т.д;

- если законами определен срок для приведения в соответствие с ними, административный сбор не взимается при внесении изменений в сведения в срок, определенный этими законами.

В случае отказа в государственной регистрации административный сбор не будет возвращен. Также, если в течение месяца со дня принятия решения об отказе, заявитель повторно подаст документы для соответствующей государственной регистрации, административный сбор не будет взиматься.

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