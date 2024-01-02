Что празднуют 2 января: традиции, приметы, запреты

У вівторок, 2 січня, в Україні і світі святкують Всесвітній день інтроверта. Свято було створене 2011 року, щоб показати, що особливості та спосіб життя таких людей є нормою. Інтроверти часто заглиблюються у свої почуття, не бажають ділитися ними з тими, хто їх оточує.
Також 2 січня Котячий Новий рік. Це цікаве свято запропонували створити 2016 року сімейна пара з США Том та Рут Рой. Вони стверджували, що такі дивовижні створіння як коти повинні мати свій окремий Новий рік.
А ще 2 січня День мотивації і натхнення. Саме завдяки натхненню і мотивації у нашому світі з'являються нові речі, створюються шедеври мистецтва.
Також у Грузії відзначають День долі, в Японії - День щасливих снів, у Швейцарії - День святого Бертольда.
Віряни вшановують пам'ять святого Сильвестра.
Що не можна робити 2 січня:
- Не дозволяється займатися хатніми справами.
- Не можна виносити вранці сміття з хати.
- Заборонено сваритися, лаятися, лихословити.
Народні прикмети:
- дивилися, який сьогодні день: морозний день і півні почали рано вранці співати — прийде відлига;
- ввечері на небі з'явилися хмари — чекайте на зміну погоди;
- вночі місяць яскравий, з гострими рогами — наступного дня буде вітряно і холодно;
- сорока серед людських будинків шукає притулку — почнеться заметіль.
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