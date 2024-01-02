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Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

Взыскание со страховой компании возмещения морального вреда потерпевшими в ДТП, — позиция Верховного Суда

Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра

Вопрос определения таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины, будет цифровизирован.

Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

  1. Общество

Что празднуют 2 января: традиции, приметы, запреты

10:29, 2 января 2024
В Украине и мире отмечают Всемирный день интроверта.
Что празднуют 2 января: традиции, приметы, запреты
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У вівторок, 2 січня, в Україні і світі святкують Всесвітній день інтроверта.  Свято було створене 2011 року, щоб показати, що особливості та спосіб життя таких людей є нормою. Інтроверти часто заглиблюються у свої почуття, не бажають ділитися ними з тими, хто їх оточує.

Також 2 січня Котячий Новий рік. Це цікаве свято запропонували створити 2016 року сімейна пара з США Том та Рут Рой. Вони стверджували, що такі дивовижні створіння як коти повинні мати свій окремий Новий рік. 

А ще 2 січня День мотивації і натхнення. Саме завдяки натхненню і мотивації у нашому світі з'являються нові речі, створюються шедеври мистецтва.

Також у Грузії відзначають День долі, в Японії - День щасливих снів, у Швейцарії - День святого Бертольда.

Віряни вшановують пам'ять святого Сильвестра.

Що не можна робити 2 січня:

  • Не дозволяється займатися хатніми справами.
  • Не можна виносити вранці сміття з хати.
  • Заборонено сваритися, лаятися, лихословити.

Народні прикмети:

  • дивилися, який сьогодні день: морозний день і півні почали рано вранці співати — прийде відлига;
  • ввечері на небі з'явилися хмари — чекайте на зміну погоди;
  • вночі місяць яскравий, з гострими рогами — наступного дня буде вітряно і холодно;
  • сорока серед людських будинків шукає притулку — почнеться заметіль.

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