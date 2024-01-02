В Соломенском районе Киева погибла женщина, количество пострадавших в результате обстрела многоэтажки выросло: видео

россия утром 2 января нанесли очередной массированный удар по Киеву.
В частности, оккупанты обстреляли многоэтажку в Соломенском районе столицы.
В доме произошел масштабный пожар.
Одна пострадавшая, пожилая женщина, умерла в карете скорой. 27 пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
ГСЧС спасает людей из разбитой россиянами многоэтажки.
Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате атаки поврежден дом. Число пострадавших растет.
В КГВА уточнили данные по атаке по состоянию на данный момент.
Также в Киевской области под обстрел попала детская площадка.
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