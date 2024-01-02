В Соломенском районе Киева погибла женщина, количество пострадавших в результате обстрела многоэтажки выросло: видео

Одна пострадавшая, пожилая женщина, умерла в карете скорой.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

россия утром 2 января нанесли очередной массированный удар по Киеву.

В частности, оккупанты обстреляли многоэтажку в Соломенском районе столицы.

В доме произошел масштабный пожар.

Одна пострадавшая, пожилая женщина, умерла в карете скорой. 27 пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

ГСЧС спасает людей из разбитой россиянами многоэтажки.

Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате атаки поврежден дом. Число пострадавших растет.

В КГВА уточнили данные по атаке по состоянию на данный момент.

Также в Киевской области под обстрел попала детская площадка.

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