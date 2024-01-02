Ракетная атака на Киев: в некоторых районах пропал свет и водоснабжение

Есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры.

С самого утра Киев находится под массированным ракетным обстрелом. В нескольких районах столицы исчезли свет и водоснабжение. Также зафиксировано падение обломков ракеты на крыши жилого дома и открытую местность. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В Подольском районе зафаксованы пожары в нескольких местах.

В Святошинском попадании в здание социальной инфраструктуры.

В Печерском – попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу.

В Оболонском - горит складское помещение, а в Деснянском возгорание в здании супермаркета", - сообщил Кличко.

Есть пострадавшие. Тревога продолжается. Везде работают экстренные службы.

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