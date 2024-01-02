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Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

Взыскание со страховой компании возмещения морального вреда потерпевшими в ДТП, — позиция Верховного Суда

Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра

Вопрос определения таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины, будет цифровизирован.

Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

  1. В Украине

Ракетная атака на Киев: в некоторых районах пропал свет и водоснабжение

08:22, 2 января 2024
Есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры.
Ракетная атака на Киев: в некоторых районах пропал свет и водоснабжение
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С самого утра Киев находится под массированным ракетным обстрелом. В нескольких районах столицы исчезли свет и водоснабжение. Также зафиксировано падение обломков ракеты на крыши жилого дома и открытую местность. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В Подольском районе зафаксованы пожары в нескольких местах.

В Святошинском попадании в здание социальной инфраструктуры.

В Печерском – попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу.

В Оболонском - горит складское помещение, а в Деснянском возгорание в здании супермаркета", - сообщил Кличко.

Есть пострадавшие. Тревога продолжается. Везде работают экстренные службы.

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