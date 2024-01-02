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  1. В Украине

Смертельное ДТП на Полтавщине: автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево

07:38, 2 января 2024
В результате ДТП погиб водитель и пассажир легковушки.
Смертельное ДТП на Полтавщине: автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево
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В поселке Нехвороща на Полтавщине трагически завершилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли водитель автомобиля и его пассажир. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

1 января около 09:30 часов в отделение №3 Полтавского районного управления полиции поступило сообщение от местных жителей о разбитый автомобиль, который оказался в кювете в поселке Нехвороща. Полиция сразу начала расследование этой ситуации.

По прибытии на место ДТП, следственно-оперативная группа вместе с патрульными полицейскими идентифицировала лиц, находившихся в автомобиле. Погибшими оказались местные жители - водитель автомобиля, 21-летний житель Нехвороща, и его 20-летний пассажир из Нехворощанской общины.

Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ 2109, управляемый 21-летним водителем, съехал в кювет и столкнулся с деревом, что привело к смертельному исходу для обоих пассажиров.

После вызова спасателей авто было извлечено из кювета с помощью специального оборудования. Тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины их смерти.

Сейчас следственным подразделением Главного управления полиции Полтавщины под руководством Полтавской областной прокуратуры начато уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняются следствием.

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