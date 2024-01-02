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Верховний суд Ізраїлю анулював поправку уряду Нетаньягу до судової реформи

11:20, 2 січня 2024
Поправка обмежувала можливість суддів скасовувати рішення та призначення уряду.
Верховний суд Ізраїлю анулював поправку уряду Нетаньягу до судової реформи
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Верховний суд Ізраїлю анулював поправку про судову реформу прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, яка обмежувала можливість суддів скасовувати рішення та призначення уряду. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За ануляцію проголосували вісім суддів, а проти — сім.

Метою судової реформи було обмежити повноваження Верховного суду, який в Ізраїлі, що не має Конституції, виконує функції стримування виконавчої та законодавчої влади.

Поправки передбачали, що будь-яке вето Верховного суду можна подолати простою парламентською більшістю в 61 голос. Іншими словами,  владна коаліція, яка якраз і має більшість крісел у Кнесеті (парламенті), могла завжди обходити заборони судової влади і безперешкодно ухвалювати або скасовувати будь-які закони.

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