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У трьох штатах США набувають чинності нові закони про безпеку зброї

14:10, 2 січня 2024
Після масових пострілів у 2023 році в США набувають чинності нові закони про безпеку зброї у Каліфорнії, Іллінойсі та Колорадо.
У трьох штатах США набувають чинності нові закони про безпеку зброї
Джерело фото: LexInform
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Нові закони про безпеку зброї набрали чинності в декількох штатах США, включаючи Каліфорнію, Іллінойс та Колорадо. Ці закони спрямовані на запобігання подальшому насильству, пов'язаному з використанням зброї, – повідомляє The Guardian.

У Каліфорнії, за підписом губернатора-демократа Гевіна Ньюсома, прийнято закон, що забороняє носіння прихованої зброї в 26 публічних місцях, включаючи парки, ігрові майданчики, церкви, банки та зоопарки. Цей закон набрав чинності після того, як федеральний суд скасував судову заборону, що регулювала право громадян на зберігання та носіння зброї, у відповідності до другої поправки до Конституції США.

У Іллінойсі, відповідно до нового закону, заборонено продаж багатьох видів напівавтоматичних гвинтівок, таких як АК-47 та AR-15, а також обмежено кількість набоїв у магазинах для цих видів зброї. Ця ініціатива була впроваджена після масової стрілянини, яка трапилася в Гайленд-Парку у 2022 році.

Ці нові закони дозволили подолати у ряді штатів судові позови груп, що захищають право на зброю. Рішення Верховного суду від 2022 року, що розширило ці права та скасувало закон про зброю у Нью-Йорку, стало основою для прийняття цих законодавчих змін.

Додатково, у штаті Вашингтон набрав чинності закон, що передбачає 10-денний період очікування для покупців вогнепальної зброї. Цей закон створено з метою створення бар'єру між людьми у кризових ситуаціях та зброєю, а також вимагає від покупців довести, що вони пройшли навчання з техніки безпеки. Ця ініціатива є частиною пакету заходів, який підписав губернатор Джеєм Інслі у квітні 2023 року і включає заборону на продаж деяких напівавтоматичних гвинтівок, що в певних випадках може стати підґрунтям для судових позовів проти виробників та продавців зброї.

У Колорадо також незабаром набуде чинності новий закон, що забороняє виготовлення та використання "примарних рушниць" – зброї, яка може бути зібрана вдома без відома влади та не має серійних номерів. Проти цього закону було подано федеральний позов, стверджуючи, що він обмежує права власників зброї, передбачені другою поправкою Конституції США.

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