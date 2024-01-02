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Секретарі судових засідань будуть отримувати мінімально 8591 грн, - голова Комітету

11:05, 2 січня 2024
В той же час, зарплата членів ВРП та ВККС буде складати мінімально 236 тисяч грн.
Секретарі судових засідань будуть отримувати мінімально 8591 грн, - голова Комітету
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У 2024 році секретар судового засідання буде отримувати мінімально 8591 грн. Таку цифру повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов.

Одночасно 30 грудня набув чинності закон, яким підвищено зарплату членам Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мінімально тепер їм мають виплачувати 236 тисяч грн. При цьому, значно «розгрузить» членів ВРП створення Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Адже саме дисциплінарні інспектори готуватимуть проекти рішень у межах дисциплінарного провадження стосовно судді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 29 грудня ухвалив постанову Кабміну №1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Зокрема затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році, а також перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад.

«Мінімальний посадовий оклад секретарів судових засідань у 2024 році складе 8 591 грн.

Відповідно до затвердженої Урядом схеми посадових окладів, встановлено 3 мінімальні посадові оклади для секретарів судових засідань місцевих судів (17 сім'я):

8 591 грн. — IХ (початковий) фаховий рівень

9 880 грн. — VIII (середній) фаховий рівень

11 362 грн. — VII (вищий) фаховий рівень.

Рівень посади буде залежати від результатів класифікації, яку мав провести кожен окремий суд. Його визначення є індивідуальним та віднесено до компетенції керівників апаратів судів», - пояснив Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко

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