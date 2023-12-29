Оприлюднено нову схему посадових окладів на посадах державної служби на 2024 рік, документ

Кабмін ухвалив схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році.

Опубліковано прийняту 29 грудня постанову Кабміну №1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року.

Постановою затверджено:

схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році;

перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад.

Міністрам, керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів доручено забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах.

Установлено, що:

схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2023 році та Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затверджені постановою Кабінету Міністрів від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», не застосовуються до державних службовців державних органів, що провели класифікацію посад державної служби;

під час переведення державних службовців на інші посади державної служби застосовується перелік посад держслужби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», для визначення підкатегорії посади державної служби, необхідної для встановлення рівнозначності посади.

Автор: Наталя Мамченко

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