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Зеленський відвідав Авдіївку, де обговорив потреби ЗСУ

19:35, 29 грудня 2023
Зеленський під час візиту в гарячу точку фронту та нагородив військових державними нагородами.
Зеленський відвідав Авдіївку, де обговорив потреби ЗСУ
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Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 29 грудня, відвідав Авдіївку в Донецькій області, яка стала місцем активних бойових дій з російськими окупантами протягом кількох місяців. Глава держави відвідав позиції українських захисників, де обговорив поточну ситуацію та потреби військових. Про це повідомив Зеленський у своєму відеозверненні.

«Авдіївка. Відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Одна з найскладніших ділянок фронту», – зазначив президент.

Зеленський також особисто висловив подяку воїнам Збройних Сил України. Зокрема, він нагородив воїнів державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.

«Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби... Дякую всім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який уся країна вистояла завдяки саме таким воїнам. Тим, хто захищає нашу державу попри все. Тим, хто щодня дає бойовий результат», – підкреслив Зеленський.

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