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Зеленский посетил Авдеевку, где обсудил потребности ВСУ

19:35, 29 декабря 2023
Зеленский во время визита в горячую точку фронта и наградил военных государственными наградами.
Зеленский посетил Авдеевку, где обсудил потребности ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 декабря, посетил Авдеевку в Донецкой области, которая стала местом активных боевых действий с российскими оккупантами в течение нескольких месяцев. Глава государства посетил позиции украинских защитников, где обсудил текущую ситуацию и потребности военных. Об этом сообщил Зеленский в своем видеообращении.

"Авдеевка. Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта", - отметил президент.

Зеленский также лично выразил благодарность воинам Вооруженных Сил Украины. В частности, он наградил воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.

"Обсудили с командиром оборонную ситуацию, основные потребности... Спасибо всем, кто на передовой, за службу, за этот год, который вся страна выстояла благодаря именно таким воинам. Тем, кто защищает наше государство несмотря ни на что. Тем, кто ежедневно дает боевой результат", - подчеркнул Зеленский.

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