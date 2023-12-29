Британия отправит Украине сотни зенитных ракет в ответ на массированный террор рф

Киев получит сотни зенитных ракет для британских систем ПВО.

Источник фото: НТА

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс реагируя на массированный обстрел Украины со стороны россии в ночь на пятницу, 29 декабря, объявил об отправке в Киев "сотен зенитных ракет" для усиления британских систем противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Министр обороны Великобритании определил последние обстрелы со стороны рф как отчаянную и тщетную попытку восстановить динамику после катастрофических потерь сотен тысяч человек и отметил эти события как попытку доминирования российского диктатора во время третьего года войны.

"Мы продолжаем стоять на защите Украины. Именно поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", - заявил он.

Шаппс подчеркнул, что путин ошибается, рассчитывая на то, что ему удастся достичь победы в условиях поражения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.