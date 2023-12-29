Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обнародована новая схема должностных окладов на должностях государственной службы на 2024 год, документ

Кабмин принял схему должностных окладов в должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2024 году.

В Кабмине надеются, что Еврокомиссия откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро

Финансирование дефицита бюджета 2024 года и макрофинансовая ситуация стали темой активных обсуждений в последние дни, отметил Денис Шмыгаль.

Владимир Зеленский подписал закон об изменении процедур судейской карьеры – он вступит в силу 30 декабря

Закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры также предусматривает повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Как выглядит ТУ ГСА в Одесской области после ракетного обстрела: ФОТО

В результате попадания ракеты в 40 метрах от здания, в ТУ ГСА выбиты окна и повреждена крыша.

Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной системе э-нотариата

Дату начала функционирования Электронного реестра нотариальных действий, Электронного нотариального архива как составляющих Единой государственной электронной системы э-нотариата определит Министерство юстиции.

  1. В мире
  2. / В Украине

Британия отправит Украине сотни зенитных ракет в ответ на массированный террор рф

19:51, 29 декабря 2023
Киев получит сотни зенитных ракет для британских систем ПВО.
Британия отправит Украине сотни зенитных ракет в ответ на массированный террор рф
Источник фото: НТА
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс реагируя на массированный обстрел Украины со стороны россии в ночь на пятницу, 29 декабря, объявил об отправке в Киев "сотен зенитных ракет" для усиления британских систем противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Министр обороны Великобритании определил последние обстрелы со стороны рф как отчаянную и тщетную попытку восстановить динамику после катастрофических потерь сотен тысяч человек и отметил эти события как попытку доминирования российского диктатора во время третьего года войны.

"Мы продолжаем стоять на защите Украины. Именно поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", - заявил он.

Шаппс подчеркнул, что путин ошибается, рассчитывая на то, что ему удастся достичь победы в условиях поражения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду