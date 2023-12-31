SUD.UA поздравляет читателей с Новым годом!

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет своих читателей с Новым годом!

2023 год выдался непростым. Все украинцы присоединились к борьбе с врагом: кто-то защищает Украину на фронте, кто-то - помогает фронту как волонтер, а кто-то ежедневным трудом поддерживает экономику и обеспечивает соблюдение принципов, заложенных в Конституцию нашей Украины как правового и демократического государства.

Мы искренне верим, что все усилия увенчаются безоговорочной и полной победой Украины уже в 2024 году!

В новом году желаем Вам вдохновения, сил, мудрости, энергии и вдохновения! Пусть огонек надежды превратится в пламя, которое согревает в трудные времена и закаляет мощь духа украинцев! За Украиной - будущее мира!

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