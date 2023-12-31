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Какая заработная плата будет у работников аппаратов судов в 2024 году: прогнозы ГСА и Минфина

В ГСА и Министерстве финансов прогнозируют увеличение заработной платы в аппаратах судов в следующем году

Судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ призывают подавать заявления о переводе в апелляционные суды

В случае неподачи заявления Высший совет правосудия самостоятельно определит апелляционные суды для судей судов, находящихся в состоянии ликвидации.

Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.

Полицейских планируют увольнять в связи с мобилизацией и обязать задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК

Законопроект Минобороны об усилении мобилизации предусматривает возможность увольнять полицейских в связи с мобилизацией, а также предлагает возложить на них новые обязанности по доставке уклонистов в ТЦК.

  1. В Украине

SUD.UA поздравляет читателей с Новым годом!

19:00, 31 декабря 2023
Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет своих читателей с Новым годом!
SUD.UA поздравляет читателей с Новым годом!
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2023 год выдался непростым. Все украинцы присоединились к борьбе с врагом: кто-то защищает Украину на фронте, кто-то - помогает фронту как волонтер, а кто-то ежедневным трудом поддерживает экономику и обеспечивает соблюдение принципов, заложенных в Конституцию нашей Украины как правового и демократического государства.

Мы искренне верим, что все усилия увенчаются безоговорочной и полной победой Украины уже в 2024 году!

В новом году желаем Вам вдохновения, сил, мудрости, энергии и вдохновения! Пусть огонек надежды превратится в пламя, которое согревает в трудные времена и закаляет мощь духа украинцев! За Украиной - будущее мира!

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    суддя Луганського апеляційного суду